من هم أبطال مسلسل “الهيبة” بنسخته التركية؟

تأكد رسمياً أنّ الممثل التركي تولغا ساريتاش هو بطل النسخة التركية من مسلسل “الهيبة”، وسيُجسّد شخصية جبل شيخ الجبل التي يؤديها النجم السوري تيم حسن في النسخة الأصلية من العمل.

المسلسل سيكون اسمه “بين ليلة وضحاها”، وسيُعرَض على قناة “شو تي في”، وتدور قصته حول عائلة قادمة من الأناضول، وتعيش في إسطنبول.

وقرر القائمون على العمل أن يؤدي دور “جبل” الذي جسده الممثل السوري تيم حسن الممثل التركي تولغا ساريتاش بشكل رسمي.

كما حسم صنّاع العمل ألّا يكون إسم النسخة ذاته، بل سيكون بعنوان “بين ليلة وضحاها”. وبحسب تقارير صحافية تركية أنه من الممكن أن يجسّد دور والد “جبل” الممثل إيرجان كايال، أما شقيقته الممثلة حفصة نور سانجاك.

أما عن بطلة العمل فمن المتوقع أن تكون الممثلة بيرين سات، لكن لم تحسم الشركة المنتجة قرارها.