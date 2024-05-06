"من هنا إلى أي مكان: قصة كرة القدم في قطر".. يفوز بجائزة إكليل الشرف 2024

فم من هنا إلى أي مكان

فاز الفيلم الوثائقي “من هنا إلى أي مكان: قصة كرة القدم في قطر” بجائزة إكليل الشرف لعام 2024، وهي أسمى جائزة يقدمها الاتحاد الدولي للسينما والتلفزيون الرياضييْن، والتي تُعد بمثابة “أوسكار” التلفزيون والسينما الرياضييْن، وتُمنح للأفراد في عالم الرياضة والسينما والتلفزيون الذين يبدعون عملا مهما يسهم في تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية.

الفيلم -الذي أنتجه فريق الإنتاج الرقمي بمتاحف قطر عام 2023 بقيادة إيرين فليمنغ، و”3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي” بقيادة مديره عبد الله يوسف الملا- أنتجته باسكال أبو جمرة، اختصاص إنتاج رقمي أول، بهدف توثيق تاريخ قطر الكروي المذهل، والذي لم يكن يُعلم عنه الكثير قبل انطلاق بطولة كأس العالم “فيفا” (FIFA) قطر 2022.

وقالت أبو جمرة “تمثل هدفي الرئيس في إعلام الجميع كيف شكلت كرة القدم منذ فترة طويلة جانبا حيويا من تراث قطر وثقافتها. إن الفيلم والقصة التي يرويها، بالنسبة لي، بمثابة هدية من متاحف قطر إلى العالم”.

وعلق الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر محمد سعد الرميحي، قائلا “نود، بالنيابة عن متاحف قطر، أن نعرب عن امتناننا لهذا التكريم المرموق من الاتحاد الدولي للسينما والتلفزيون الرياضييْن. هذه الجائزة هي شهادة على أهمية سرد القصص حول الرياضة، وهي بالنسبة لنا، مثال على قدرة الحكايات المروية على تعزيز الحوار البناء وتوطيد الروابط بين الثقافات.”

يقدم الفيلم الوثائقي أصواتا من أجيال متعددة من منتخب قطر لكرة القدم، ومن بينهم مدرب منتخب قطر الوطني فيليكس سانشيز، وسعادة حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وغيرهما، ويرصد الفيلم رحلة كرة القدم في قطر، من بداياتها الأولى، وإنجازاتها المبكرة، والشعبية الكبيرة التي حققتها هذه الرياضة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصولا في آخر المطاف إلى بطولة كأس العالم “فيفا” (FIFA) قطر 2022.

وأضافت أبو جمرة “كانت رحلة إنتاج هذا الفيلم في غاية الإلهام. فقد تمكنتُ من لقاء لاعبي كرة قدم سابقين خطُّوا تاريخ كرة القدم في قطر، وإجراء مقابلات معهم، حيث شاركونا ذكرياتهم وشغفهم وطموحاتهم، وحتى كفاحهم، والأهم من ذلك كله أنهم جميعا يُكنون احتراما عميقا لرؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي دعمهم بكل إخلاص”.

إضافة إلى جائزة إكليل الشرف 2024، اختير الفيلم الشهير رسميا في المهرجان الدولي للأفلام الرياضية لعام 2023، وفاز بجائزة “أفضل فيلم قصير” في مهرجان “بالادينو دورو” (Paladino d’Oro) للأفلام الرياضية لعام 2023.