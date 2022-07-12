من هو أول صديق لـ حميد الشاعري في مصر.. وما علاقة محمد منير ؟

كشف الفنان حميد الشاعري أن أول صديق له في مصر كان الفنان محمد منير ومعه كافة أسراري، مشيرا إلى أنه كان يستمع لجميع أغانيه منذ الصغر.

وتابع “الشاعري” خلال حواره التليفزيوني في برنامج “معكم مني الشاذلي”، أنه كان يستمع لأغاني الكنج محمد منير في لندن، موضحا أن أول أغنية سمعها له كانت “بنتولد”.

وأشار إلى أنه عندما جاء إلى مصر لكي يوقع مع شركة إنتاج فني للقيام بالعديد من الأعمال الفنية له كان الفنان محمد منير موجود في نفس الشركة ومن هنا بدأت صداقته به.

كما تحدث حميد الشاعري عن قصة تعاونه مع عمرو دياب، وقال: “بدأت بلقاء في الأردن تشاركا فيه في غرفة واحدة كنا في الأردن وكان عمرو عامل ألبوم خالصين، وأنا كنت عامل نسمة صبا، وحظي إني كنت معاه في غرفة واحدة”.

وذكر : “كان سامع عني، وكنت عامل ألبوم وياكي لعلاء عبد الخالق، ومعايا المزيكا قبل المكساج على ووكمان صغير، سمعته وعجبه جدا، ومن يومها بقينا أصحاب، ووزعت له 8 ألبومات من أول ميال لحد عودوني”.

وكان حميد الشاعري، قد قال في تصريحات سابقة وبالتحديد عام 2018، أنه تم توقيفه من نقابة الموسيقيين لمدة 4 سنوات، ولا يعلم حتى الآن لماذا أوقفوه عن الغناء.

وأضاف الشاعري، خلال لقائه ببرنامج “عائشة” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك بعض الأشخاص وراء إيقافه بالنقابة، موضحاً أنه من الممكن أن يكون سبب الإيقاف، عدم تجديد الكارنيه.

وأشار حميد الشاعري، إلى أنه عاد للغناء بعد 4 سنوات بأغنية “حبيبي يا نور العين” للفنان عمرو دياب، بأمر من مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي أنهى الإيقاف بعد 48 ساعة من مقابلته له.

كما أكد الفنان حميد الشاعري، أنه اكتشف هيثم شاكر وشذى ووائل جسار بالإضافة إلى حكيم.