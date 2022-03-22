من هو اللاعب الأعلى أجرا في باريس سان جرمان؟

يتقاضى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي 4 ملايين يورو شهرياً، فيما يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه المملوك قطريا 990 ألف يورو، بحسب ما كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية في عددها الصادر الاثنين.

ولم يكن مُفاجئاً أن يتصدر سان جرمان الذي يتربع على صدارة الدوري الفرنسي، لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية كرماً مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي.

وفي ترتيب رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي نشرته “ليكيب”، كانت المراكز الـ14 الأولى من نصيب سان جرمان الممول قطرياً من شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يملك النادي الباريسي منذ عام 2011.

ويتصدر نيمار، القادم إلى سان جرمان عام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، هذا الترتيب براتبه الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ 4083000 يورو، متقدماً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده.

ويجب النزول الى المركز الخامس عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو).