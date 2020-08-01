من هو اللاعب العربي الذي نال “جائزة الأفضل” بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

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توج اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم نادي برينتفورد، بجائزةَ أفضلِ لاعب لشهر تموز/ يوليو في بطولة التشامبين شيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي).

وتألق “بن رحمة” بشكل لافت مع فريقه خلال شهر تموز/ يوليو ، حيث كان لأهدافه وتمريراته الحاسمة أثر كبير في نتائج الفريق.

وأشار موقع دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلى التألق الكبير للاعب الجزائري وإحرازِه ستة أهداف، من ضمنها هاتريك أمام ويغان.

ونجح اللاعب الجزائري في قيادة فريقه إلى نهائي المحلق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيجمع برينتفورد ضد فولهام في الرابع من الشهر الجاري على ملعب ويمبلي.

Vous êtes prêts à voir Said Benrahma marcher sur la Premier League la saison prochaine ?https://t.co/BNadZBSJb4 — SO FOOT (@sofoot) July 30, 2020