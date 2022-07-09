السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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من هو اللاعب المصري المرشح للانضمام الى الدوري الانكليزي؟

منذ دقيقة واحدة
محمد صلاح ومحمد النني

محمد صلاح ومحمد النني

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على خطى محمد صلاح ومحمد النني، قد ينضم لاعب مصري جديد الى الدوري الانكليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وشهد الدوري الإنكليزي رحيل لاعب مصري في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو محمود حسن “تريزيجيه”، الذي انتقل من أستون فيلا إلى طرابزون سبور التركي.

في هذا السياق، كشفت شبكة “سكاي سبورتس” ألمانيا، في تقرير لها، عن رغبة نادي “برينتفورد” الإنجليزي في التعاقد مع المصري “عمر مرموش”، لاعب فولفسبورج الألماني، في الصيف الجاري.

مرموش قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي، بعدما خرج معارا إلى شتوتجارت، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط من الدوري الألماني.

على الرغم من ذلك، فإن الشبكة تؤكد أن نادي فولفسبورج لا يعتقد أن مرموش سيكون من لاعبيه الأساسيين في الموسم المقبل.

ويحاول فولفسبورج تسويق اللاعب المصري في الميركاتو الصيفي الحالي، لا سيما أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، ما يتيح له الرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يُذكر أن القيمة السوقية لعمر مرموش تبلغ 9.8 مليون يورو، وفقا لموقع “KPMG”، غير أنّ النادي الألماني يسعى للحصول على مقابل مادي أكبر من بيعه.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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