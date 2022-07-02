من هو اللاعب المغربي الذي يسعى ميلان إلى ضمّه؟

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو”، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن نادي ميلان بدأ محادثات مع تشيلسي لضم صانع ألعابه المغربي “حكيم زياش”.

وكتب رومانو على حسابه في “تويتر”: “ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش، منذ الأسبوع الماضي”.

وأضاف رومانو: “ميلان واثق من أن زياش منفتح تماما على الانضمام إليه” مشيرًا إلى أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة.

ويتطلع ميلان لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد، من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي توج به في الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ العام 2011.

يذكر أن زياش (29 عاما)، انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2020، قادمًا من أياكس الهولندي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

على صعيد آخر، تطرّق الصحفي الإيطالي الى خبر تجديد نادي ليفربول الانكليزي عقده مع اللاعب المصري “محمد صلاح”، اذ كشف أن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني “يورغن كلوب”.

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب، مشيرًا الى أن “كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة”، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.