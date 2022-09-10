مهاجمون فضّلهم هالاند على نفسه

سبق للمهاجم النرويجي “إيرلينغ هالاند” الحديث عن المهاجمين الذين يراهم أفضل منه.

ونجح صاحب الـ22 عاما في بدء مسيرته مع السيتزنز هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة، مسجّلًا 10 أهداف خلال 6 مباريات.

ورغم تميّز هالاند على الصعيد التهديفي، إلا أن صحيفة “الصن” البريطانية أعادت نشر تصريحات سابقة للمهاجم الشاب عام 2020.

وخلال مقابلة سابقة مع صحيفة “VG” النرويجية، أكّد هالاند أن هناك 6 مهاجمين على الأقل أفضل منه في ذلك الوقت.

ووضع هالاند مثله الأعلى، كريستيانو رونالدو، على رأس القائمة رفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني الحالي.

وضمت القائمة أيضا بعض الأسماء المفاجئة، أمثال بيير إيميريك أوباميانغ وروبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى هاري كين قائد توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

غير أنّ اللافت أنّ هالاند اختار أيضا تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، الذي عانى آخر عامين من إثبات نفسه في تشيلسي الإنجليزي قبل مغادرته.

والغريب أن هالاند وضع نفسه سابعًا في قائمة أفضل المهاجمين، متجاهلًا بعض الأسماء اللامعة حينها، أمثال لويس سواريز، كريم بنزيما وروميلو لوكاكو.