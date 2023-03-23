مهاجم إسبانيا: المنتخب لم يكن يملك خطة بديلة مع إنريكي

اعتبر مهاجم سلتا فيغو الدولي ياغو أسباس، الخميس، أن المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، الذي حلّ بدلاً منه لويس دي لا فوينتي في كانون الأول الماضي، لم يكن يملك خطة بديلة عندما كانت المباريات تصبح معقدة.

قال أسباس في مؤتمر صحافي قبيل انطلاق التصفيات المؤهلة ل#كأس أوروبا 2024: “كان لويس إنريكي يملك أسلوب لعب محدد، وعندما كانت الخطة الأساسية تفشل، لم يكن يملك خطة بديلة أو لاعبين آخرين من أجل محاولة قلب الوضع”.

ورأى ابن الـ 35 عاماً وصاحب 18 مباراة دولية الذي عاد إلى صفوف منتخب “لا روخا” للمرة الأولى منذ حزيران 2019، أن هذا النقص في الخيارات هو خلف إقصاء المنتخب من ثمن نهائي مونديال قطر العام الماضي.

أضاف: “كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يسجل المنتخب الإسباني هدفاً”، في إشارة إلى عدم قدرة منتخب بلاده على هز شباك نظيره المغربي الفائز بركلات الترجيح 3-صفر بعد تعادلهما سلباً.

وتستهل إسبانيا باشراف دي لا فوينتي التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بمواجهتين أمام النروج السبت في ملقة ثم اسكتلندا في 28 الشهر الحالي.