الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مهاجم ليفربول يغيب عن كأس العالم في قطر

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2022 5:15 مساءً
علم ليفربول

علم ليفربول

A A A
طباعة المقال

أعلن “يورغن كلوب”، مدرب ليفربول، أنّ مهاجمه البرتغالي “ديوغو جوتا” سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر الشهر المقبل بسبب إصابة في الساق.

وخرج غوتا (25 عاما) محمولًا على محفة في الوقت بدل الضائع من مباراة انتهت بفوز ليفربول 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين: “كان التشخيص المبدئي واضحًا، وهذا نبأ حزين جدًا بالنسبة لنا”.

في السياق، أضاف المدرّب الألماني: “علينا التفكير في مصلحة اللاعب، ونحن دائما نفعل ذلك، وإذا كان بإمكاننا التفكير في بعض الأمور المتعلقة بالتشكيلة، فسنفعل ذلك”.

وأكد كلوب أن لاعبه جوتا، الذي أحرز عشرة أهداف في 29 مباراة مع البرتغال، لن يحتاج إلى الخضوع لجراحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فارس كرم
استدعاء الفنان فارس كرم إلى التحقيق
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل بوستر الدورة الـ44
كانييه ويست
كانييه ويست يشتري منصة بارلر بعد حظره على تويتر وإنستغرام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
سمير جعجع
ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟