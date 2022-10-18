مهاجم ليفربول يغيب عن كأس العالم في قطر

أعلن “يورغن كلوب”، مدرب ليفربول، أنّ مهاجمه البرتغالي “ديوغو جوتا” سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر الشهر المقبل بسبب إصابة في الساق.

وخرج غوتا (25 عاما) محمولًا على محفة في الوقت بدل الضائع من مباراة انتهت بفوز ليفربول 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين: “كان التشخيص المبدئي واضحًا، وهذا نبأ حزين جدًا بالنسبة لنا”.

في السياق، أضاف المدرّب الألماني: “علينا التفكير في مصلحة اللاعب، ونحن دائما نفعل ذلك، وإذا كان بإمكاننا التفكير في بعض الأمور المتعلقة بالتشكيلة، فسنفعل ذلك”.

وأكد كلوب أن لاعبه جوتا، الذي أحرز عشرة أهداف في 29 مباراة مع البرتغال، لن يحتاج إلى الخضوع لجراحة.