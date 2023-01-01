مهاجم منتخب الأوروغواي ينضم لنادي غريميو

أعلن نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد 1/1/2023 عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز لمدة عامين.‏

وكتب النادي البرازيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه في غريميو! أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأوروغواي، لويس سواريز جاء ‏لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتديا قميصنا!”.‏

وأضاف: “الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحبا، لويزيتو”.‏

وأكد غريميو أن سواريز وقع عقدا حتى ديسمبر 2024.‏

وكان المهاجم المخضرم (35 عاما)، عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغوياني ‏بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.‏

وكان سواريز ترك ناسيونال لأول مرة في عام 2006 حيث لعب لموسم واحد مع غرونينغن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في ‏أياكس أمستردام.‏

وانضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011 وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى ‏‏2020 ثم أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.‏

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