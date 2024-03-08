مها الصغير: أحمد السقا شال المرارة بعد تصوير " جولة أخيرة"

كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تعرض زوجها أحمد السقا، لمتاعب صحية عديدة خلال فترة تصوير مسلسل “جولة أخيرة”، الذي عرض مؤخرًا.

وقالت مها الصغير في تصريحات بإحدى البرامج المذاعه عبر قناة عمان الأردنية: “احمد كان تعبان جدا صحيا في فترة تصوير مسلسل جولة اخيرة، علشان كده طلع وشه تعبان وعينيه صفرا، وكان هزيل جسمانيا”.

وأضافت: “وطلع كان عنده حصوات وشال المرارة علطول، والكلى عنده كانت شغالة بنسبة 20 %، لكن كان بيشتغل تحت ضغط شديد، وحاليا الحمد لله بقى كويس”.

وجسد السقا خلال الأحداث شخصية طبيب يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو أحد رياضة MMA القتالية.

وشارك في مسلسل “جولة أخيرة” نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.