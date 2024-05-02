مهرجان أفلام السعودية يكمل عقده الأول

انطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة اليوم الخميس في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية والذي يعد أحد أبرز منصات الترويج لصناعة السينما الواعدة في المملكة.

ويتخذ المهرجان في هذه الدورة (سينما الخيال العلمي) محورا له لتشجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

وقالت هناء العمير رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية “في دورتنا لهذا العام، نحتفل بمرور عشر دورات على المهرجان، وهو حدث سينمائي استثنائي، يعبر عن التراكم الذي بدأ يحقق جزءا من الطموح”.

وأضافت “قررنا أن تكون تيمة هذه الدورة هي الخيال العلمي، النوع الأصعب والأكثر ندرة في السينما العربية، ولكننا على ثقة أن التعرف عليه بشكل أكبر يمكننا من إنتاج أفكار لأعمال تحقق ما نصبو إليه من جودة فنية وتميز”.

يعرض المهرجان الممتد حتى التاسع من مايو أيار وتنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أكثر من 70 فيلما بين روائي ووثائقي.

وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان سبع ورش تدريبية في صناعة الأفلام المستقلة، وأداء الممثلين أمام الكاميرا، والسرد القصصي، والإنتاج السينمائي، والصحافة الفنية إضافة إلى ثلاث محاضرات عن استراتيجيات توزيع الأفلام والإنتاج الافتراضي وصناعة السينما.

كما ينظم المهرجان (سوق الإنتاج) وهي مساحة لتبادل الأفكار والتعارف بين صناع الأفلام والمنتجين والممولين والمواهب السعودية، وتسويق المشاريع السينمائية.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل السعودي عبد المحسن النمر (60 عاما) الذي بدأ مشواره الفني في عام 1981 وقدم عشرات المسلسلات التلفزيونية إضافة إلى عدد من الأفلام كان أحدثها (هجان) للمخرج أبو بكر شوقي.

كما يحتفي المهرجان بالممثلة الهندية إيرا دوبي ضمن برنامج (أضواء على السينما الهندية) ويعرض لها فيلم “الابنة” غدا الجمعة.

وبالتزامن مع مرور عقده الأول يحتفي المهرجان بافتتاح سينماتك الخُبر، وهو مركز سينمائي ثقافي يوفر العديد من المزايا والخدمات لصناع الأفلام.