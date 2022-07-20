مهرجان القاهرة.. إليكم أول مجموعة من أفلام دورته الجديدة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء الدفعة الأولى من الأفلام المقرر عرضها ضمن فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وبحسب البيان الصادر من المركز الإعلامي للمهرجان ، بلغ عدد الأفلام المعلن عنها حتى الآن 10 أفلام مُدرجة ضمن عدة أقسام: 5 بالقسم الرسمي خارج المسابقة، فيلم بالعروض الخاصة، فيلم بالمسابقة الدولية، فيلم بعروض منتصف الليل، فيلمين بالبانوراما الدولية ، جميعها تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت هذه الأفلام كالآتي:

1- “Alcarràs – ألكاراس”

الفيلم يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج كارلا سايمون، وإنتاج إسبانيا وإيطاليا، وكان قد حصل في وقت سابق هذا العام على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين.

تتناول أحداث الفيلم قصة عائلة تعيش في قرية صغيرة في كاتالونيا وتعمل في زراعة الخوخ، إلا أن مصدر رزقهم الوحيد يُهدد بشكل مفاجئ بعد أن يتوفى صاحب الملكية التي يعملون بها، ويقرر وريثه أن يبيع الأرض.

2- “EAMI – إيامي”

يعرض الفيلم ضمن قسم العروض الخاصة، وهو من إخراج باز إنسينا، وإنتاج باراجواي والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والأرجنتين وفرنسا والمكسيك، وهو حاصل على جائزة النمر الذهبي من مهرجان روتردام.

تدور أحداث الفيلم حول إيامي التي يتعرض موطنها للغزو من قِبل بعض المستوطنين. في ما يشبه الخيالات، تسير إيامي في غابات موطنها، قبل أن تغادره للأبد.

3- “Tori & Lokita – توري ولوكيتا”

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج جين بيير داردان ولوك داردان، وإنتاج فرنسا وبلجيكا، وهو حاصل على جائزة الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، للأخوين “داردان” اللذان حصلا على السعفة الذهبية مرتين.

تدور أحداث الفيلم في بلجيكا، حيث يقرر شاب وفتاة مراهقة أن يسافران بمفردهما من إفريقيا إلا أنهما يواجهان ظروفًا قاسية.

4- “Utama – المبدأ”

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج أليخاندرو لوايزا جريسي، وإنتاج بوليفيا وأوروجواي وفرنسا، والفيلم حاصل على الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية للأفلام الروائية في مهرجان صندانس، وجائزة الجمهور من مهرجان ترانسلفانيا.

تدور أحداث الفيلم في المرتفعات البوليفية، حيث يعيش زوجان مسنان حياة روتينية منذ سنوات عديدة، لكنهما يتعرضان لمشكلة كبيرة وغير مألوفة نتيجة حدوث جفاف، مما يضعهما في مواجهة قاسية مع الطبيعة.

5- “RMN – لمحة”

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج كرستيان مونجيو، وإنتاج رومانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد، ويعد أحدث أفلام المخرج الروماني الحاصل على السعفة الذهبية، وسبق وأن عرض فيلمه السابق “Graduation – تخرج” في الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في قرية تضم أعراقًا مختلفة في ترانسيلفانيا برومانيا، حيث نتابع رجلاً عاد من ألمانيا وحبيبته السابقة التي تعمل في القرية.

6- “Butterfly Vision – منظور الفراشة”

الفيلم يعرض ضمن المسابقة الدولية، وهو من إخراج ماكسيم ناكونتشيني، وإنتاج كرواتيا والتشيك والسويد وأوكرانيا، وكان قد شارك في مسابقة “نظرة ما” في الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول الجندية لي لي التي تبلغ من العمر 29 عاما، والتي تكتشف عند عودتها للمنزل بعد احتجازها لمدة شهرين في خط المواجهة، أنها حامل نتيجة اغتصابها من الحارس.

7- “Robe of Gems – حبل من الجواهر”

الفيلم يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج ناتاليا لوبيز، وإنتاج الأرجنتين والمكسيك، وحصل على جائزة الدب الفضي “جائزة لجنة التحكيم” من مهرجان برلين، ويشار إلى أن فيلم من إنتاج خواكين دل باسو، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة.

يتابع الفيلم إيزابيل التي انتهت للتو من نصف إجراءات طلاقها، وقررت الانتقال للإقامة في قصر قديم كانت تملكه عائلتها، إلا أن الأحداث سرعان ما تتعقد عقب اختفاء مارتا شقيقة زميلة إيزابيل في العمل، مما يدفع قائد الشرطة روبرتا للتحقيق في القضية.

8- “Final Cut – النسخة النهائية”

يعرض الفيلم ضمن قسم عروض منتصف الليل، وهو إخراج ميشيل هازانوفيسيوس، وإنتاج فرنسا والمملكة المتحدة واليابان، ويشار إلى أنه كان فيلم افتتاح الدورة الأحدث لمهرجان كان السينمائي، هذا بخلاف كونه للمخرج الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم ” The Artist – الفنان”.

تدور الأحداث حول فريق عمل لأحد أفلام الزومبي قليلة التكلفة، لكن إجراءات التصوير تسير بشكل غير متوقع.

9- “Nostalgia – حنين”

يعرض الفيلم ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماريو مارتوني، وإنتاج إيطاليا وفرنسا.

تدور أحداث الفيلم حول فيليس الذي يعود إلى مسقط رأسه نابولي بعد غياب 40 عاما، ويعيد اكتشاف الأماكن ورموز المدينة التي تذكره بماضيه.

شارك الفيلم في مسابقة مهرجان كان هذا العام، وقد عُرض فيلم مارتوني السابق “The King of Laughter – ملك الضحك” ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة.

10- “A Far Shore – شاطىء بعيد”

الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماساكي كودو، وإنتاج اليابان، وسبق وأن عرض بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي.

تتناول أحداث الفيلم قصة أم قاصر تضطر لترك مدرستها الثانوية وتعيش مع طفلها في مدينة أوكيناوا اليابانية، إلا أنها تواجه ظروفا قاسية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).