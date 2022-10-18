مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل بوستر الدورة الـ44

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الـ 44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يظهر رقم الدورة المنتظرة، على البوستر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، على هيئة رجل وامرأة يلتقيان.

من جانبه، أوضح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، فكرة البوستر حيث قال إنه في بداية عمله بالمهرجان تناقش مع فريق العمل لتحديد ملامح الدورة، حيث تساءل حينها عن الخطوات الجديدة التي يجب اتخاذها في ظل مشهد يسيطر عليه شبح حرب دولية غيرت المشهد الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل مباشر علينا محلياً.

تابع “فهمي”، أنه من خلال تلك المناقشة جاء المفهوم الأساسي للدورة، والذي يركز عليه البوستر الرسمي للمهرجان: “السينما كجسر بين الثقافات”؛ فالحرب والسياسة تفرق والفنون تصل ما تفرقه الحروب، والفن لغة دولية أبجديتها ملك للجميع.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل “FIAPF”.