مهرجان اهداف.. أينتراخت فرانكفورت يهزم فيردر بريمن بنتيجة (4-3)

نفض أينتراخت فرانكفورت الغبار عن بدايته المتعثرة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوز مثير 4-3 على مضيفه فيردر بريمن حيث سجل لاعب الوسط ماريو جوتزه هدفه الأول مع الفريق (الأحد 28-8-2022).

ووضع جوتزه لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق، الذي عاد إلى ألمانيا بعد فترة مع أيندهوفن، بطل الدوري الأوروبي في المقدمة بعد دقيقتين فقط بلمسة رائعة إثر مجهود رائع من راندال كولو مواني.

لكن هدف الفائز بكأس العالم 2014 أُلغي بعد 12 دقيقة حيث سمح الدفاع السيء لأينتراخت لأنطوني يونج بإطلاق تسديدة سكنت مرمى كيفن تراب، قبل أن يسجل ليوناردو بيتنكورت الهدف الثاني لأصحاب الأرض بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وسجل دايتشي كامادا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يراوغ كولو مواني اثنين من مدافعي فيردر ويهز شباك الحارس ييري بافلينكا ويعيد أينتراخت للمباراة.

وجعل يسبر ليندستروم النتيجة 3-2 لأينتراخت في نهاية الشوط الأول المثير بعد تمريرة من سيباستيان رود خلف دفاع فيردر ليسدد الكرة من أعلى رأس الحارس بافلينكا، قبل أن يضيف جبريل سو الهدف الرابع بعد الاستراحة.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها نيكلاس فولكروج في الدقيقة الأخيرة تعني أن أينتراخت كان عليه تحمل نهاية متوترة لبضع دقائق قبل أن يحقق فوزه الأول في الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل كولونيا على أرضه بدون أهداف مع عشرة لاعبين من شتوتجارت بعدما حصل لوكا فايفر على بطاقة حمراء مباشرة في مشاركته الأولى من البداية بعد تدخل متهور ضد تيمو هيبرس في الشوط الثاني.