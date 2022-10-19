مهمّة صعبة.. عين برشلونة على لاعب تشيلسي

أشار تقرير صحفي إسباني إلى أن خطة برشلونة في التعاقد مع بديل للاعب وسطه “سيرجيو بوسكيتس”، تواجه صعوبات كبيرة.

وينتهي تعاقد بوسكيتس مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، والقرار الأقرب هو رحيله، بناء على رغبة اللاعب، عقب انتهاء عقده.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة وضع عينه على الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، ليحل محل بوسكيتس في كامب نو، سواء في يناير/ كانون الثاني المقبل إذا كان متاحًا بسعر مناسب، أو في نهاية الموسم.

ومع ذلك، فإن الصفقة لن تكون سهلة على الرغم من انتهاء عقد جورجينيو بنهاية الموسم الجاري.

وأكد جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينيو، قبل أيام قليلة أن أولوية اللاعب هي الاستمرار في صفوف تشيلسي، رغم نيته رفض عرض التجديد الأول من جانب النادي اللندني.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي كان ينوي تقديم عرض براتب مشابه للذي يتقاضاه جورجينيو حاليًا (120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع)، لكن اللاعب يريد زيادة طفيفة ليصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الطرفين، ويراقب برشلونة الأخبار لمعرفة آخر تطورات مستقبل اللاعب.