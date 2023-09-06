مهيار خضور لصوت بيروت إنترناشونال: الدراما المشتركة شكل جديد في الدراما

مهيار خضور ممثل سوري شارك في العديد من الأعمال الدرامية السورية ولاقى نجاحًا لافتًا لكن دوره في مسلسل “للموت ٣” الذي عرض في رمضان الماضي، حقق له خطوة مميزة في مسيرته. كما يستعد حاليًا لتقديم أكثر من مسلسل.

وفي حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث خضور عن رأيه بالدراما التي تُقدم حاليًا وعن رؤيته الخاصة للفن ومشواره: وهل يمكن القول إن الممثل المحظوظ هذه الأيام هو الذي تتاح له الفرصة للمشاركة في أعمال مشترَكة وخصوصًا أنها متابَعة ومنتشرة على مستوى العالم العربي؟ فيجيب: “لا أعرف إذا يمكن أن نقول إنه محظوظ أم أنه يشارك في الأعمال المطلوبة حالياً لأنها تحظى بنسبةٍ عالية من التسويق أكثر بكثير من غيرها من الأعمال، ولا شك أن هذا الأمر يصبّ في مصلحته، كما لا أعرف إذا كانت تصح عليها تسمية موضة، ولكن الدراما المشترَكة هي شكل جديد من الدراما ومع الوقت لا بد أن يولد نوع جديد ويحلّ محلها. في الأعوام الماضية كنا نقوم بدبلجة الأعمال التركية أما اليوم فصرنا نصنعها ونصوّر نسخة عربية منها”.

وعن الفارق بين الدراما المشتركة التي يتحدث عنها الممثلون المخضرمون التي كانت تُصور في اليونان والدراما المشتركة التي تُقدم حاليًا، يوضح قائلًا: “التغييرات لها علاقة بأماكن التصوير والاستديوهات وتجهيزات التصوير وهي كانت متوافرة أكثر في تلك الدول في تلك المرحلة، واليوم صار الاستهلاك أكبر وذاكرة المشروع أصبحت قصيرة عند المُشاهِد في ما خص الأعمال الجديدة مقارنةً مع الأعمال القديمة التي لا يزال الناس يتحدّثون عنها حتى اليوم. صحيح أن هناك أعمالًا تضرب وتتصدر الترند وتحظى بنسب مشاهدة عالية ولكنها تُنسى بعد فترة قصيرة من انتهاء المسلسل”.

يملك خضور رصيدًا كبيرًا ومتنوعًا، ولكن هل يعتبر أنه أصبح من النجوم السوريين الأكثر طلبًا في هذه المرحلة تحديدًا؟ يجيب: “يصحّ هذا الكلام على نوعية الأعمال التي تُقدم في هذه المرحلة. ولكنني تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2007 وبدأتُ العمل في التلفزيون في العام نفسه وقدمتُ أشكالًا وأنواعًا مختلفة من الأعمال التي تراكمت مع الوقت. ونجاحي اليوم هو حصاد لما بنيته خلال الأعوام السابقة وله علاقة بانتقائي للدور وفهمي للمشروع، مع أنني يمكن أن أخطئ أحيانًا وليس بالضرورة أن أصيب دائمًا.

أي مشروع هو ظرف مقفَل ويمكن أن أستقرىء 60 في المئة منه والـ 40 الباقية يكون الحُكْم فيها للجمهور وللأعمال التي يرغب بمتابعتها في مرحلة ما.

وإذا دققنا جيدًا نجد أن كل الأعمال تقلّد بعضها البعض حتى أنها تكاد تتشابه، سواء الأعمال المقتبسة أو أفكار المسلسلات القصيرة المستنسخة عن مشاريع لأعمال عالمية، ولكن عندما يتوافر مخرج ذكي يعرف كيف ينتقي الأفكار وممثلون أكفاء يتعبون ويقدمون أفضل ما عندهم، تكون النتيجة أعمالًا متميزة وتحظى بنِسب مشاهدة”.