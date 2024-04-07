مواجهة بين ريم طارق وحسن شاكوش ببرنامج "رامز جلال"

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال.

وسخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا:” استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان”.

فيما دخلت ريم طارق فى حالة هيستيرية عند مشاهدتها طليقها حسن شاكوش وجها لوجه.

ووبخت ريم طارق رامز جلال قائلة:” انت مريض هتعملى مشاكل”.

وفي التفاصيل وبعد استقبال رامز للثنائي كل على حدى وبدأ المقلب، فوجئت ريم طارق بطليقها حسن شاكوش أمامها، مما جعلها تشعر بالصدمة في البداية وتتراجع للخلف وبعدها تدخل في نوبة بكاء وتقول إنها لن تكمل الحلقة، كما وجهت حديثها لرامز وأكدت له على أنه مريض نفسي.

من جانبه ظل حسن شاكوش واقفاً بعيد عنها وطلب من رامز أيضاً عدم استكمال الحلقة، وتحدث معه عن طريقة كلام ريم، وقال له إنها دائما ما كانت تفعل ذلك أثناء زواجهما.

وأكد رامز على أنه لم يكن يقصد أن تتفاقم الخلافات بين ريم وشاكوش، ولكنه كان يسعى مع فريق عمل البرنامج لحل المشاكل المتبادلة بينهما دول اللجوء للمحاكم، كما ترك رامز مكانه لأول مرة واتجه ناحية ريم وظل يتحدث معها ويحاول أن يجعلها تهدأ.

وقال رامز لشاكوش إنه كان يتمنى أن تنتهي الحلقة على صلح بينهما حتى وإن لم يعودا لبعضهما ولكنهما لم يوافقا على ذلك.

كما سيطرت حالة نفسية على ريم طارق وظلت تكسر في ديكورات البرنامج وتوجه السباب لفريق العمل، متهمه إياهم بالتضليل، لأنه ضللها عن الحقيقة وانتهت الحلقة دون الدخول في المقلب.