"موت الذات الثالثة" يفوز بجائزة مهرجان المسرح في الجزائر

فاز عرض (موت الذات الثالثة) للمخرج عيسى جقاطي بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر في دورته الخامسة عشرة التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد.

كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي كتبه محمد الأمين بن ربيع، وجائزة أفضل أداء رجالي للممثل توفيق رابحي.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لعرض (موعد.كون) لمسرح بلعباس الجهوي فيما تقاسم جائزة الإخراج أحمد رزاق عن عرض (التافهون) وشاهيناز نغواش عن عرض (شجرة الموز) لمسرح سكيكدة.

وفازت الممثلة سعاد جناتي بجائزة أفضل أداء نسوي عن عرض (موعد.كون) مناصفة مع الممثلة أمينة بلحوسين عن عرض (العازب) للمسرح الجهوي لوهران.

وذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى بحر بن سالم عن عرض (الجاثوم) كما حصد العرض جائزة أفضل سينوغرافيا مناصفة مع عرض (شجرة الموز).

وكان المهرجان الذي انطلق في 23 ديسمبر كانون الأول قد عرض أكثر من 30 مسرحية من بينها 13 ضمن المسابقة الرسمية.

وقال مدير المهرجان محمد يحياوي في كلمة الختام “كل الفرق المسرحية متوجة، وكل الفنانين في مختلف العروض متوجون بتكريم الجمهور وحبه وتقديره وحضوره الدائم”.

وأضاف أن “الجمهور، بشهادة المتتبعين، كان رقم واحد في هذه التظاهرة وهو ما يجعلنا نطمئن على المسرح الجزائري، راهنه ومستقبله” مشيدا بالإقبال الملموس للعائلات على حضور العروض.

وسبق إعلان وتوزيع الجوائز تقديم عرض فني بعنوان (شموع الركح) أعاد التذكير بباقة من رموز المسرح الجزائري الراحلين.