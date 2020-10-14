موجات غريبة أو Ogopogo؟ سكان كالجاري يلتقطون “موجات غريبة” على بحيرة أوكاناغان

بعض المقيمين في كالجاري رأوا شيء غير معروف على شاطئ بحيرة أوكاناغان

أوغوبوغو أو نايتاكا هو الاسم الذي يطلق على وحش بحيرة ويقال أنه يعيش في بحيرة أوكاناغان في كولومبيا البريطانية في كندا. وزعم السكان الأصليين أنهم شاهدوا أوغوبوغو منذ القرن التاسع عشر. لكن في واقعة أشبه بالخيال، رأى شخصان نهاية الأسبوع الماضي موجات غريبة تدل على وجود الوحش الأسطوري في البحيرة الأمر الذي شكل صدمة لكل من رأى الموجات والتي بدت بشكل غريب عن العادة، وفي هذا السياق نشر موقع Global News مقالا مفصلا عن الحادثة ترجمه إليكم موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه ..

قد تكون موجة غريبة. أو يمكن أن يكون الوحش الأسطوري لبحيرة أوكاناغان والذي يدعى Ogopogo.

بعد التقاط رؤية غير محددة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية, يعتقد آدم شوارتز أنه كان الوحش الأسطوري.

بعد عطلة قصيرة في عيد الشكر مع العائلة في غرب كيلونا ، سجل أحد المقيمين في كالجاري رؤية غير معروفة على شاطئ بحيرة أوكاناغان.

“كنا نتسكع على الشاطئ ،” قال شوارتز من كالجاري يوم الثلاثاء. “لقد كان يوماً هادئاً حقاً ولم تمر أي قوارب أو أي شيء.

“كنا ننظر إلى الماء. ثم ، فجأة ، رأينا هذا التكوين الغريب للموجات التي كانت تتعارض مع التيار الذي كان يأتي.”

قال شوارتز أنهم شاهدوا الأمواج، التي كانت “تتحرك بشكل غريب حقا” ، لحوالي 30 ثانية قبل البدء في تسجيلها لمدة 30 ثانية أخرى أو نحو ذلك قبل اختفائها.

وقال إنه على دراية تامة ببحيرة أوكاناغان، بعد قضاء إجازته في المنطقة عدة مرات أثناء نشأته ، ويعرف “عن الأسطورة العظيمة لـ Ogopogo.”

قال شوارتز “أعتقد بالتأكيد أن هناك شيئاً في الأسفل. لا أعرف ما إذا كان يشبه بالضبط جميع التماثيل والحكايا التي تتحدث عنه، لكنني مهتم بالتأكيد برؤية ما يأتي منه.”

يعتقد أن Ogopogo يشبه السمك و ” هو طويل جداً ويحب البقاء في أسفل البحيرة ويظهر على سطحها بين الحين والآخر .

وتابع شوارتز أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها أي شيء من هذا القبيل على بحيرة أوكاناغان ، وأنه قام بتحميل الفيديو في وقت سابق من يوم الثلاثاء على تطبيق تيكتوك، الذي حصل على آلاف المشاهدات.

وقال شوارتز:” نحن سعداء جدا برؤيتنا هذه وكنا نتحدث عنها لبقية اليوم”. “كل شخص أظهرنا الفيديو إليه مهتم جداً برؤيته أيضاً.”

تم عرض الفيديو يوم الثلاثاء على أحد سكان أوكاناغان الذي يطلق على نفسه باحثاً متحمساً في Ogopogo.

وقال بيل ستيسيوك لـ Global News: “الشيء ء الجنوني هو ، في الوقت الحالي ، إنه وقت مضطرب في بحيرة أوكاناغان”. “إنّ الماء البارد يخرج إلى السطح ، مما يخلق جميع أنواع الاضطرابات.

“لديك اختلافات في درجة الحرارة ، يمكن أن تكون موجة حرارية من نوع ما. ويمكن أيضاً أن يكون انعكاس الضوء قبالة القمم الفعلية للموجات. لذلك يمكن أن يكون هناك الكثير من التفسيرات لما حدث.”

ومع ذلك ، قال ستيسيوك: “لا أعتقد أنه صديقنا .. في بعض الأحيان الأمواج هي أمواج فحسب. أعرف أن الناس يحصلون على صور لهم على بحيرة هادئة و يفكرون ، ” أوه ، هناك شيء يسبب ذلك.’

“لكن في معظم الأحيان ، لا يوجد شيء سوى الأمواج.”

متحدثاً عن الأغلبية ، قال ستيسيوك إن غالبية مشاهدات Ogopogo تحدث في أواخر الصيف وأوائل الخريف ، وهي فترة ستة أسابيع بين بداية سبتمبر ومنتصف أكتوبر.

وتابع:” لقد قلت دائماً أنه إذا كنت ترغب في الحصول على صورة ، فهذا هو الوقت المناسب”. “الخروج إلى البحيرة مع الكاميرا. سيكون لديك أفضل الصور.”

أما عن لماذا تبرز تلك الأسابيع الستة ، قال ستيسيوك إنه يمكن أن تكون بحيرة أوكاناغان قد انقلبت داخلياً ، لكنه قال في النهاية إنه لا يعرف السبب ، لكنه أضاف “هذا هو الوقت المناسب.”

كانت هناك أيضاً زيادة هذا العام في عدد الأشخاص الذين يرسلون مقاطع فيديو لمشاهدات Ogopogo .

ورداً على سؤال حول ذلك ، قال ستيسيوك إن هناك العديد من الأسباب ، بما في ذلك قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ، لكنه أشار إلى أن الناس أكثر استعداداً الآن لتسجيل الحوادث بسبب توفّر التكنولوجيا.

وأضاف:” أعتقد أن شعور الناس تجاه ما هو موجود في البحيرة قد تغير”. “قبل عشرين عاماً ، كان الجميع مشككين جداً. ولكن مع كمية الكائنات التي يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم ، كل يوم ، لماذا لا يمكن أن يكون هناك شيء في بحيرتنا؟”

وقال ستيسيوك تم الإبلاغ عن مشاهدتين له مؤخراً.

وقال ستيسيوك عن المكالمة الهاتفية مع الرجل الذي لم يذكر اسمه:” لقد أمسك هذا الرجل سمك الحفش في نهر فريزر ، ورأى هو وصديقه بالفعل أوغوبوغو على بعد ثلاثة أمتار من مؤخرة قاربهم”.

“قال هذا الرجل إنه يشك في أنه بإمكانه وضع ذراعيه حول جسمه ، لقد كان جسده كثيفاُ للغاية.

وقال ستيسيوك بينما أجرى مقابلة مع الرجل عبر الهاتف فقط, :”من نغمة صوته عبر المكالمة والإثارة التي كانت تتملكه عرفت, أنّ هذا الرجل رأى شيئاً لا يستطيع تصديقه”.

أما بالنسبة لشوارتز ، فهو يأمل في لقاء أقرب.

قال: “إذا كان بإمكانه السباحة بجانبي ، فسيكون ذلك لطيفاً.”