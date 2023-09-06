الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موخوفا تصعد لقبل نهائي أمريكا المفتوحة بفوزها على كريستيا

منذ 6 دقائق
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

فازت كارولينا موخوفا على الرومانية سورانا كريستيا 6-صفر و6-3 الأربعاء لتضرب موعدا مع الأمريكية كوكو جوف في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأطلقت موخوفا، المصنفة العاشرة، 32 ضربة ناجحة وقدمت مباراة دفاعية رائعة لتتغلب على كريستيا البالغ عمرها 33 عاما في ملعب آرثر آش وتبلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لأول مرة.

وقالت موخوفا “أمر لا يُصدق. إنه انتصار رائع حقا وهذا الملعب لا يُصدق. شكرا لكل من جاء وشجعني”.

وبدأت موخوفا، التي بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، المباراة سريعا وتقدمت 3-صفر قبل أن تنقذ تسع نقاط لكسر إرسالها لتفوز بشوط ماراثوني وتتقدم 4-صفر.

ثم أطلقت المرتبكة كريستيا ضربة خلفية خارج الملعب لتمنح منافستها التشيكية التقدم 5-صفر وأكملت موخوفا فوزها بالمجموعة الأولى دون خسارة أي شوط في الشوط التالي.

وبعد محادثة مفعمة بالحيوية مع مدربها خلال الاستراحة بين المجموعات، حافظت كريستيا على تماسكها لتبدأ المجموعة الثانية بكسر إرسال منافستها لتتقدم 2-صفر بفضل ضربة ارتطمت بحافة الشبكة.

لكن اللاعبة التشيكية كسرت إرسال منافستها على الفور ثم كسرته مرة أخرى لتتقدم 4-3 ولم تتخل عن ضرباتها على الشبكة والتسديدات المتقنة وضربات إرسالها الدقيقة.

وأهدرت كريستيا تسديدة على الشبكة لتستغل موخوفا نقطة للفوز بالمباراة بضربة أمامية ناجحة لتحسم الفوز في ما يزيد قليلا عن ساعة ونصف.

وستلتقي موخوفا في قبل النهائي مع جوف، التي فازت على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 6-صفر و6-2 في وقت سابق اليوم.

وقالت اللاعبة التشيكية إنها تعلم أنها ستواجه اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 19 عاما والجماهير المحلية بعد غد الجمعة.

وأضافت “من الواضح أنها لاعبة مذهلة. لديها جمهور محلي هنا. سيكون الأمر صعبا للغاية ولكنني أريد الاستمتاع بهذا الفوز وبعد ذلك سأحاول خوض معركة ضد كوكو”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

كوكو غوف
كوكو غوف تبلغ أول نصف نهائي في مسيرتها
مونتسي تومي - رويترز
بعد فضيحة القبلة.. إسبانيا تعيّن أول امرأة لتدريب منتخب السيدات
عمرو دياب
ملحن يكشف سرّاً عن هذه الأغنية لعمرو دياب

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي