الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
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مودريتش يغيب عن مباراة ريال مدريد ولايبزيغ

منذ 5 دقائق
لوكا مودريتش

لوكا مودريتش

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يحل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الثلاثاء ضيفاً على لايبزيغ الألماني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم من دون صانع ألعابه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة من دون تحديد السبب.

وانضم الكرواتي في لائحة الغائبين الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر حرمت المتوج مؤخراً بالكرة الذهبية من المشاركة في الفوز على إشبيلية 3-1 السبت في الدوري المحلي، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض “لضربة في الساق” خلال اللقاء مع النادي الأندلسي حسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيفتح هذا الأمر الباب أمام الفرنسي إدواردو كامافينغا ليبدأ مباراة الثلاثاء أساسياً بعدما كان طرفاً في المباريات الأربع الأولى في المجموعة لكن مرة واحدة أساسياً، وكانت أمام لايبزيغ بالذات في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح بطل إسبانيا 2-صفر في “سانتياغو برنابيو”.

وضمن ريال الذي يفتقد أيضاً مهاجمه الدومينيكاني-الاسباني ماريانو دياس ولاعب الوسط داني سيبايوس، تأهله الى ثمن النهائي في الجولة الماضية وسيكون التعادل كافياً له من أجل حسم صدارة المجموعة، فيما يحتاج لايبزيغ الى الفوز لحسم البطاقة الثانية شرط خسارة شاختار دانييتسك الأوكراني صاحب المركز الثالث أمام مضيفه سلتيك الاسكتلندي الأخير.

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