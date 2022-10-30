موراتا يتعرض لإصابة قبل كأس العالم

قال نادي أتليتيكو مدريد إن مهاجمه الإسباني الدولي ألفارو موراتا أصيب بتورم في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه خارج أرضه 3-2 أمام قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت ومن ثم يتبقى أمام المهاجم ثلاثة أسابيع للتعافي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

وموراتا هو المهاجم الأساسي في منتخب إسبانيا وقد أحرز 27 هدفا في 57 مباراة دولية لعبها مع فريق بلاده الذي فاز بكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا.

وقال أتليتيكو مدريد في بيان اليوم الأحد إن موراتا يعاني من إصابة في الأنسجة الرقيقة في الكاحل “حسبما أظهرت الفحوص التي خضع لها صباح الأحد”.

وأضاف البيان “المهاجم الإسباني الدولي استبدل بعد 10 دقائق فقط خلال مباراة السبت في قادش وستتحدد عودته للفريق بناء على تطور حالته”.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ولم تعلن إسبانيا بعد تشكيلة منتخبها النهائية التي ستخوض النهائيات المقبلة.

وسيبدأ المنتخب الإسباني مسيرته في النهائيات بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.