الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موراي: ألكاراز يمكنه البقاء في القمة كما يريد

منذ 4 دقائق
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

A A A
طباعة المقال

قال آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا إن كارلوس ألكاراز لديه كل الإمكانيات للبقاء في صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال للفترة التي يريدها ويأمل أن يظل اللاعب الإسباني لائقا بما يكفي لمواصلة اللعب بالطريقة التي قادته إلى قمة التصنيف.

وفاز ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي وأصبح أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي وعمره 19 عاما، لكنه عانى من مشكلة في البطن في بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر وانسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب مشكلة في الساق.

وحل محله في صدارة التصنيف العالمي لفترة وجيزة نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 22 بطولة كبرى، وعاد ألكاراز إلى القمة بفوزه ببطولة إنديان ويلز ويستعد للدفاع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة.

وقال موراي الذي خسر مباراته الافتتاحية في ميامي أمام دوسان لايوفيتش أمس الأربعاء “طريقة لعبه ممتازة. يؤدي بشكل رائع على كافة أنواع الأرضيات.

“إنه ليس اللاعب الأكبر، لكنه يستطيع أن يطلق ضربات إرسال قوية. ويتحرك بشكل لا يصدق ولاعب رائع. لديه الكثير من التنوع.

“أعلم من خلال خبرتي أنه من الأسهل قليلا اللعب بهذه الطريقة عندما يكون عمرك 18 أو 19 عاما وليس هناك أي إصابات. أتمنى أن يحافظ على هذا الأسلوب من اللعب لأنه من المثير مشاهدته”.

وقال موراي إن الجماهير يجب ألا تثقل آمال ألكاراز بالتوقعات.

وأضاف “أعرف أن الكثير من الناس يتوقعون أن يفوز الجميع بما يزيد عن 20 من بطولة كبرى الآن، كما لو كان الأمر طبيعيا. لن أتوقع ذلك لأي شخص.

“أتخيل أنه سيكون في صدارة اللعبة طالما أنه يريد اللعب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

غوارديلا وبيلينغهام
مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على صفقة بيلينغهام
بيدري
ما سبب غضب عائلة بيدري من نادي برشلونة؟!
الصربي دوسان لايوفيتش
لايوفيتش يهزم موراي في الدور الأول من بطولة ميامي

الأكثر قراءة

ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
وزير الأشغال علي حمية
الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!