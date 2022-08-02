موسكو.. طابور من الزبائن أمام متجر عالمي للألبسة قبل خروجه من روسيا (صور)

وقف عشرات الروس في طابور طويل امتدّ أمام أحد مراكز التسوق في موسكو، انتظارا لدخول متجر “إتش اند إم” الذي فتح أبوابه للمرة الأخيرة لبيع ما توفر لديه من مخزون قبل الخروج الكامل من السوق الروسية.

وبذلك، ينضم المتجر الى عشرات العلامات التجارية التي أوقفت نشاطها في روسيا، بعدما أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في 24 شباط، وكانت إتش اند إم ونايكي من بين الشركات التي أعلنت عن خطط للخروج الدائم من السوق الروسية.

وقالت زبونة تدعى “إيرينا” لرويترز: “حسنا، سيغلقون ولهذا نحن نقف هنا. سأشتري كل ما هو متاح”.

وأعادت شركة إيكيا العملاقة للأثاث فتح أبوابها للبيع عبر الإنترنت فقط، لكن إتش اند إم قررت السماح للعملاء بالعودة شخصيا.

وستتكبد إتش اند إم، نتيجة خروجها من روسيا، خسائر بنحو 200 مليون دولار، كما سيؤثر ذلك على ستة آلاف موظف. وروسيا هي سادس أكبر سوق للشركة.

ولم ترد إتش اند إم حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق، أشار متحدث باسم الشركة أن “إتش اند إم” ستعيد فتح متاجرها مؤقتا في أغسطس آب لبيع المخزون المتبقي في روسيا.

وإتش اند أم هي ثاني أكبر سلسلة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم وتستأجر 170 متجرًا في روسيا وتديرها بشكل مباشر.