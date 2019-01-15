صورة وفيديو: موسوعة غينيس “تهنئ” البيضة صاحبة الرقم القياسي بعد تفوقها على كايلي جينر وهكذا ردت الأخيرة

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قدمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تهنئة “طريفة” لبيضة استطاعت أن تحظى بأكبر عدد على الإطلاق من حالات الإعجاب في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وذكرت الموسوعة في تدوينة على فيسبوك، أن صورة البيضة تمكنت من التفوق على الصورة الشهيرة لعارضة الأزياء كيلي جينر.

وحققت الصورة التي نشرها حساب world_record_egg حتى كتابة هذه السطور أكثر من 37 مليون إعجاب Like، الأمر الذي جعلها تتفوق على الرقم المسجل لصالح جينر، البالغ 18 مليون، وتتعلق بولادة طفلتها ستورمي العام الماضي.

فالحساب الذي يحمل عنوان world_record_egg، ويتابعه نحو 2.7 مليون شخص نشر صورة لبيضة بنية اللون كتب تعليقا عليها: “هيا نكسر الرقم القياسي معا ونحقق لقب أكثر الصور إعجابا على انستغرام، لنكسر بذلك الرقم القياسي الذي تحمله كايلي جينر (18 مليون إعجاب).

جدير بالذكر أن الصور نشرت في الرابع من يناير الجاري بالحساب الذي يحظى بـ2.9 مليون متابع.

ولم تقف كايلي جينر بدورها صامتة أمام ما قامت به “البيضة” فنشرت على حسابها على انستغرام مقطع فيديو لها ردا على صورة البيضة. فهل تكون جينر انتقمت من غريمتها عبر هذا الفيديو؟

وقررت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، أن تنتقم من البيضة التي تفوقت عليها من حيث عدد المشاهدات على “إنستغرام”.

وشاركت جينر التي هي الأخت الصغرى لكيم كارداشيان، فيديو لها عبر “إنستغرام”، وهي ممسكة ببيضة وتوجه حديثها إلى الجمهور قائلة: دعونا نتحسس حرارة الأرض في البداية.. إنها ساخنة”، وكسرت كايلي البيضة على الأرض مثلما نكسرها في طاسة القلي.

View this post on Instagram Take that little egg A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jan 13, 2019 at 6:04pm PST

يُعرف عن كايلي جينر الكثير من الأمور، منها أنها رائدة أعمال، وأسست مجموعة كايلي لمستحضرات التجميل، وكانت نجمة في برنامج Keeping up with the Kardashians، وحظيت إحدى صورها على انستغرام بأكثر عدد من علامات الإعجاب عبر التاريخ.