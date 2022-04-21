موظف يقضم اصبع مديره في مصر.. اليكم الاسباب

في حادثة غريبة من نوعها قام أحد الموظفين في مصر بقضم عقلة اصبع مديره، وذلك بعد مشاجرة بالايدي بينهما في منطقة “الزمالك”، يعود سبب الخلاف طلب المدير من الموظف التوقف عن الحديث مع زميلته.

هذا وقد كشفت التحقيقات الأولية، عندما نشبت مشاجرة بين عامل في أحد المطاعم وبين مديره بسبب طلبه من العامل الكف عن الحديث مع زميلته في المكان، مما تسبب في مشادة كلامية لاعتراض العامل.

وأضافت التحقيقات إن العامل نهر مديره حينما طلب منه عدم الحديث مع زميلته في المكان، والكف عن الوقوف بجانبها والحديث المتكرر معها، إلا أن العامل رفض ذلك واستشاط غضبا من المدير مما جعل الأخير يشتبك معه.

وفي التفاصيل أن مشاجرة نشبت بالأيدي بين العامل ومديره تطورت وقضم على إثرها العامل أصبع مديره مما تسبب في فقد عقلة أصبع، وبعد ذلك تدخل العاملون في المكان لفض الاشتباك بين الطرفين.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من المستشفى، بإصابة مدير إحدى المطاعم بقطع في عقلة الإصبع وبترها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتقاعسه عن العمل والحديث مع زميلته، مما جعل المتهم يقضم إصبع المجني عليه، كما قررت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات في المكان لمعرفة الملابسات، وحجز المتهم على ذمة التحريات.