موعد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع النصر

كشف الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، موعد الظهور الأول للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر تاريخية، خلال هذا الشهر بعقد حتى صيف 2025، وتقول تقارير صحفية أنها ستكلف خزينة النادي راتبا سنويا يقدر بـ200 مليون يورو.

متى يبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته مع النصر السعودي؟

وقال جارسيا عقب التعادل السلبي مع الشباب، اليوم السبت، في الجولة رقم 13 من دوري روشن السعودي/ “رونالدو سيكون حاضرا في المباراة القادمة ضد الاتفاق”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد ديربي الشباب والنصر: “نتمنى أن يكون رونالدو إضافة كبيرة لنا في المباراة المقبلة، وهذا ما نتوقعه من لاعب عظيم مثله”.

وكان الكثير من الجدل أثير بشأن موعد ظهور رونالدو الرسمي الأول مع النصر، خاصة وأنه كان معاقبا بالإيقاف لمباراتين، بسبب قرار سابق ضده من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حينما كان يلعب في مانشستر يونايتد.

ويلتقي النصر ضد الاتفاق يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023، ضمن منافسات الجولة رقم 14 من الدوري السعودي.

ورغم تصريحات جارسيا، فإن الظهور الأول لرونالدو في الملاعب السعودية، بعد انتقاله لصفوف “العالمي” قد يكون في مباراة كأس موسم الرياض والتي ستجمع فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان يوم 19 من الشهر الحالي.

في سياق آخر، برر رودي جارسيا التعادل مع الشباب بدون أهداف بسبب عدم استغلال لاعبيه للفرص المتاحة أمام المرمى وافتقاد التركيز في اللمسة الأخيرة.

وعن إصابة حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا، وخروجه باكيا، قال جارسيا: “إصابة أوسبينا عبارة عن خلع في الكتف، وأتمنى أن تكون بسيطة، ويعود مجددا لصفوف الفريق في أسرع وقت ممكن”.

وكشف المدرب الفرنسي عدم إشراك المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لعدم المجازفة به بعد عودة اللاعب من الإصابة.

ويعتلي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب الوصيف.