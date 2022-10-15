موعد تسليم الكرة الذهبية 2022.. وأبرز المرشحين

يعد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2022، والتى يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن، من أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها.

هذا العام يشهد منافسة شرسة على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تألقه في البريمرليج، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد، ولو أن أغلب الترشحيات تصب في صالح النجم الفرنسي.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 فى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والـ 10:00 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا.

وسيتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين على جائزة الكرة الذهبية 2022، كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)

3- لويس دياز (ليفربول الإنجليزي)

4- فابينيو (ليفربول الإنجليزي)

5- فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

6- داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

7- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)

8- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

9- رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

10- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

11- فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

12- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

13- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

14- سون هيونج مين (توتنهام الإنجليزي)

15- هاري كين (توتنهام الإنجليزي)

16- تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

17- فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

18- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)

19- كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني)

20- لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

21- أنطونيو رودريجر (ريال مدريد الإسباني)

22- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)

23- كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني)

24- جوشوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني)

25- ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني)

26- سباستيان هالر (بروسيا دورتموند الألماني)

27- رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)

28- مايك ميانان (ميلان الإيطالي)

29- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)