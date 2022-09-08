موعد عودة كريم بنزيما للملاعب

أعلن ريال مدريد، الأربعاء، تعرض كريم بنزيما مهاجم الفريق للإصابة خلال المباراة التي خاضها الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فاز على سلتيك بنتيجة 3-0، لكنه خسر جهود بنزيما بعد 30 دقيقة فقط حين أقبل كارلو أنشيلوتي على استبداله وأشرك إدين هازارد بدلا منه.

أوضح مصدر من داخل ريال مدريد في تصريحاته لموقع “يلاكورة”، أن الجهاز الطبي للنادي يتوقع عودة بنزيما بشكل مبدئي عقب فترة التوقف الدولي التي تمتد من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وكان ريال مدريد قال خلال البيان الذي أصدره مساء أمس الأربعاء: “إن الفحوصات التي أجريت للاعبنا كريم بنزيما، أظهرت تعرضه لإصابة في العضلة نصف الوترية وبإجهاد في العضلة رباعية الرؤوس في فخذه الأيمن، وسيتم تقييم تطور حالته”.

وصرح أنشيلوتي في عقب مباراة الثلاثاء: “إصابة بنزيما ليست خطيرة، وسيخضع الأربعاء للإختبارات وسنعرف النتيجة، يمكن أن يكون شعر بالقليل من الانزعاجات، لذلك قررنا استبداله مباشرة.. لا نعتقد أن بنزيما لديه مشكلة كبيرة، إنها مشكلة عضلية، سنقيمها غدًا”.

يلعب بنزيما دورا رئيسيا في صفوف ريال مدريد خلال السنوات الماضية، وأصبح القائد لهجوم النادي الملكي منذ رحيل كريستيانو رونالدو، وكان اللاعب الرئيسي في تحقيقة ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني 2021-2022.

غياب كريم بنزيما طوال هذا المفترة سوف يحرم ريال مدريد من خدماته خلال ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، بخلاف المباريات التي ستكون أمام ريال مايوركا، مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني، فيما سيكون الأمل في عودته أمام أوساسونا عقب التوقف الدولي.