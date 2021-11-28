موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها أبوظبي أوائل عام 2022.

وأكد الاتحاد أن موعد إجراء القرعة المقامة في زيوريخ ستجرى يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، بتمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسيتم بث الحدث الافتراضي مباشرة على موقع http://FIFA.com في جميع المناطق.

وسيُشارك في البطولة 7 أندية يمثلون أبطال قارات العالم، كما سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأكد الاتحاد الدولي فيفا، أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف.

كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة الإماراتي، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلًا عن البلد المضيف.

ومازال مقعد وحيد متبقيًا في البطولة، سيكون مخصصًا لبطل قارة أمريكا الجنوبية، حيث يحجزه الفائز بالمباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينغو البرازيليين، والتي تجري يوم السبت 27 نوفمبر 2021.