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تحديد موعد مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2022 4:06 مساءً
الاتحاد الإسبانب بعلن موعد الكلاسيكو

الاتحاد الإسبانب بعلن موعد الكلاسيكو

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عن موعد الكلاسيكو الأول الذي سيجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبحسب الاتحاد فإن اللقاء يقام يوم 16 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 04:15 بتوقيت إسبانيا.

يذكر أن آخر كلاسيكو غاب عنه بنزيما شهد هزيمة ريال مدريد برباعية دون رد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الموسم الماضي، والذي شارك فيه لوكا مودريتش في مركز المهاجم الوهمي لتعويض عدم تواجد اللاعب الفرنسي الدولي.

يشار إلى أن ريال مدريد سيستأنف منافسات الدوري الإسباني في 2 أكتوبر ضد أوساسونا، بعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه شاختار دونيتسك في البرنابيو ثم خيتافي في 8 أكتوبر وشاختار مرة أخرى في وارسو يوم 11 أكتوبر، بعدها سيكون هناك أربعة أو خمسة أيام للراحة قبل خوض أول كلاسيكو يوم 16 أكتوبر في البرنابيو.

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مواجهات بالعلامة الكاملة مسجلًا 17 هدفًا وتلقي 6 فقط.

أما برشلونة فيتواجد في وصافة الجدول برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة وعدم تلقي أي هزائم وتسجيل 18 هدفًا وتلقى واحدًا فقط.

وحقق برشلونة مؤخرا فوزا غاليا على إلتشي بنتيجة 3 / 0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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