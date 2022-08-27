موعد مراسم عزاء ودفن جورج الراسي

فجع الوسط الفني،السبت، بخبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، حيث توفي نتيجة حادث سيارة أثناء عودته من دمشق إلى بيروت بعد انتهاء حفله.

وفي أول تعليق لشقيقة الراحل، الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على الحادث الأليم، نشرت نعيًا لأخيها عبر خاصية “ستوري” لحسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وأعلنت نادين الراسي، في نعيها، موعد مراسم العزاء والدفن، قائلة :”الفنان جورج خليل الراسي، الراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 27 أغسطس/ آب 2022، وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 29 أغسطس/ آب في كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المنصف – جبيل”.

وتابعت: “لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.. تقبل التعازي يوم الأحد 28 أغسطس/ آب 2022، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين 29 أغسطس/ آب من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس- المنصف.. الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة”.

وألقى خبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي، نتيجة تعرضه لحادث سير، بظلال الحزن على الوسط الفني في بيروت.

ووقع الحادث أثناء عودة جورج الراسي إلى لبنان، حيث اصطدم بحاجز في الطريق، وكان برفقته امرأة توفيت هي الأخرى، وكشفت صور انتشرت لسيارته عن حجم الحادث الكبير.

وعبر النجوم عن صدمتهم برحيل جورج الراسي وكتبوا عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مقدمين التعازي لأسرته وخاصة شقيقته الفنانة اللبنانية نادين الراسي.