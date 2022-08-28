موعد وتشكيلة مباراة العهد والنجمة في كأس السوبر

يحتضن ملعب ”بحمدون“ البلدي، الأحد، اللقاء الكروي الهام بين العهد والنجمة في كأس السوبر اللبناني.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الـ 4:30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان، والـ 3:30 بتوقيت مصر والسودان، على أن يتم بثها عبر قناة MTV اللبنانية بمنصاتها الإلكترونية.

ويسعى العهد مع مدربه باسم مرمر لتحقيق اللقب الثاني في شهر أغسطس الجاري بعدما توج بلقب كأس النخبة مؤخراً.

ومن المرجح أن يعتمد باسم مرمر المدير الفني لفريق العهد على تشكيلة تضم حارس المرمى شاكر وهبي وأمامه الرباعي حسين دقيق ونور منصور وحسين الزين وعلي حديد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسين منذر ومحمد حيدر وأحمد زريق وعلى الأطراف ربيع عطايا ومحمد ناصر وفي الهجوم صمد قاديري.

في المقابل، يأمل النجمة استعادة لقب كأس السوبر بعد غياب طويل منذ عام 2016 رغم حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق في الساعات الماضية.

ويعتمد النجمة على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى علي السبع وأمامه رباعي الدفاع حسين شرف الدين وقاسم الزين وماهر صبرا وحسين بيطار.

ويقود خط الوسط عبدولاي فال ومحمد غملوش وحسن كوراني، بينما يقود خط الهجوم جان بالاك وبجواره شيكو أوشيندي وعلي سلمان علاء الدين.