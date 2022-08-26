الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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موقف غريب بين مدرّب مانشستر يونايتد وأحد الصحفيين

منذ 12 دقيقة
مدرّب مانشستر يونايتد "إيريك تين هاج"

مدرّب مانشستر يونايتد "إيريك تين هاج"

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تخلّل المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد موقف غريب، بعدما عمد “إيريك تين هاج” مدرب “الشياطين الحمر” الى إحراج أحد الصحفيين.

حيث تعمّد تين هاج عدم الإجابة على أي من الأسئلة التي وجهها “جاري كوتريل”، مراسل شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، ويبدو أن المدير الفني الهولندي لم ينسَ ما جرى بينهما قبل 3 أشهر.

وبعد إعلان مانشستر يونايتد تعيين “تين هاج” مديرًا فنيًا للفريق في أيار الماضي، حضر المدرب الهولندي مباراة الفريق ضد كريستال بالاس في ختام الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي، وأثناء خروجه من الملعب انفعل على “جاري كوتريل” الذي حاصره بالأسئلة.

ولم يخف كوتريل شماتته بعد خسارة يونايتد (0-4) أمام برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي، ونشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشار فيها إلى أن ما حدث مع “الشياطين الحمر” هو عاقبة تصرفات مدربه.

كما علّق مراسل “سكاي سبورتس” على رفض تين هاج إجابة أسئلته بقوله: “أنا مندهش، كان هناك شخص يقوم بعمله، ولكني أفترض أنه شعر بالإهانة من ذلك”.

وأضاف: “لم يتم إخباري، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بهذا الموقف”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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