موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم

قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا (الاثنين 21-11-2022)، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي، بينما تعالت صيحات الجماهير الإيرانية الموجودة في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني وأشار بعضهم بعدم رضاه عن الأمر.

واندلعت احتجاجات في إيران منذ أكثر من شهرين على خلفية وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بعد اعتقالها لارتداء ملابس اعتبرت غير لائقة.

وحجب التلفزيون الإيراني صور اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد الوطني قبل المباراة.

وفقدت التشكيلة تعاطف الجماهير في البلاد حيث اتهمهم كثيرون بالانحياز إلى حملة الدولة العنيفة ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يسعون إلى سقوط الجمهورية الإسلامية.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو مصدر فخر لإيران، في دائرة الضوء خلال الاستعداد للبطولة مع الترقب حول ما إذا كان اللاعبون سيستخدمون الحدث العالمي كمنصة لإظهار التضامن مع المحتجين.

وعشية مباراة إنجلترا، أصبح إحسان حاج صفي قائد المنتخب أول لاعب من الفريق يتحدث عن الموقف في البلاد.

وقال لاعب أيك أثينا “نحن معهم وندعمهم ونتضامن معهم”.

وفضل الثنائي كريم أنصاري ومرتضى بورعلي كنجي عدم الإجابة عن أسئلة يوم الجمعة لإظهار تضامنهم مع السيدات في إيران، بينما يعتقد علي رضا جهانبخش لاعب فينوورد أن هذه الأسئلة تهدف إلى تشتيت الفريق.