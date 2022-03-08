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موقف مبابي من مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

منذ 8 ساعات
أسطورة مبابي تنمو في مسقط رأسه

كيليان مبابي

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تدور الشكوك حول مشاركة الفرنسي نجم باريس سان جيرمان كيليان كبابي، في المباراة المصيرية لفريقه أمام ريال مدريد الإسباني.

وأبلغ الفرنسي كيليان مبابي، المقربين منه بموقفه من المشاركة ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي لإصابة قوية في القدم، بعد تدخل من زميله إدريسا جاي، جعله يغادر مران الفريق الباريسي، وسط شكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبابي أبلغ المقربين منه بأن الإصابة لن تمنعه من اللعب ضد ريال مدريد، قائلًا: “سأشارك بشكل مؤكد”.

ومن المقرر أن يخضع مبابي لفحوصات طبية جديدة، اليوم الثلاثاء، لحسم موقفه من المشاركة، وفقًا لما أعلنه سان جيرمان.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد، أحرزه مبابي على ملعب “حديقة الأمراء”.

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