مونديال العرب.. المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

اكتمل، أمس الثلاثاء، عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العرب لكرة القدم 2021 الجارية في قطر، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي “فيفا”.

وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب “قطر 2021″، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات لكأس العرب:

المجموعة الأولى (A):

1- قطر – 9 نقاط

2- سلطنة عمان – 4 نقاط

3- العراق – نقطتين

4- البحرين – نقطة واحدة.

المجموعة الثانية (B):

1- تونس – 6 نقاط

2- الإمارات – 6 نقاط

3- سوريا – 3 نقاط

4- موريتانيا – 3 نقاط.

المجموعة الثالثة (C):

1- المغرب – 9 نقاط

2- الأردن – 6 نقاط

3- السعودية – نقطة واحدة

4- فلسطين – نقطة واحدة.

المجموعة الرابعة (D):

1- مصر – 7 نقاط

2- الجزائر – 7 نقاط

3- لبنان – 3 نقاط

4- السودان من دون نقاط.

جدول وموعد مباريات الدوري ربع النهائي لكأس العرب 2021:

يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:

تونس – سلطنة عمان (15:00 غرينتش)

قطر – الإمارات (19:00 غرينتش)

يوم السبت 11 ديسمبر 2021:

مصر – الأردن (15:00 غرينتش)

المغرب-الجزائر (19:00 غرينتش).