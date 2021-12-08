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مونديال العرب.. المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

8 - ديسمبر - 2021
بطولة كأس العرب تقام لأول مرة تحت رعاية الفيفا

بطولة كأس العرب تقام لأول مرة تحت رعاية الفيفا

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اكتمل، أمس الثلاثاء، عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العرب لكرة القدم 2021 الجارية في قطر، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي “فيفا”.

وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب “قطر 2021″، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات لكأس العرب:

المجموعة الأولى (A):

1- قطر – 9 نقاط

2- سلطنة عمان – 4 نقاط

3- العراق – نقطتين

4- البحرين – نقطة واحدة.

المجموعة الثانية (B):

1- تونس – 6 نقاط

2- الإمارات – 6 نقاط

3- سوريا – 3 نقاط

4- موريتانيا – 3 نقاط.

المجموعة الثالثة (C):

1- المغرب – 9 نقاط

2- الأردن – 6 نقاط

3- السعودية – نقطة واحدة

4- فلسطين – نقطة واحدة.

المجموعة الرابعة (D):

1- مصر – 7 نقاط

2- الجزائر – 7 نقاط

3- لبنان – 3 نقاط

4- السودان من دون نقاط.

جدول وموعد مباريات الدوري ربع النهائي لكأس العرب 2021:

يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:

تونس – سلطنة عمان (15:00 غرينتش)

قطر – الإمارات (19:00 غرينتش)

يوم السبت 11 ديسمبر 2021:

مصر – الأردن (15:00 غرينتش)

المغرب-الجزائر (19:00 غرينتش).

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