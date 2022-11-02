مونديال قطر.. إليكم جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022

نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر

فيما يلي جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، حيث تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني بين أصحاب الأرض مع الإكوادور في استاد البيت. (كل المواعيد بتوقيت غرينتش).

التاريخ – المجموعة – المباراة – التوقيت

20 نوفمبر الأولى قطر مع الإكوادور 16:00

21 نوفمبر الثانية إنجلترا مع إيران 13:00

21 نوفمبر الأولى السنغال مع هولندا 16:00

21 نوفمبر الثانية أمريكا مع ويلز 19:00

22 نوفمبر الثالثة الأرجنتين مع السعودية 10:00

22 نوفمبر الرابعة الدنمرك مع تونس 13:00

22 نوفمبر الثالثة المكسيك مع بولندا 16:00

22 نوفمبر الرابعة فرنسا مع أستراليا 19:00

23 نوفمبر السادسة المغرب مع كرواتيا 10:00

23 نوفمبر الخامسة ألمانيا مع اليابان 13:00

23 نوفمبر الخامسة إسبانيا مع كوستاريكا 16:00

23 نوفمبر السادسة بلجيكا مع كندا 19:00

24 نوفمبر السابعة سويسرا مع الكاميرون 10:00

24 نوفمبر الثامنة أوروجواي مع كوريا جنوبية 13:00

24 نوفمبر الثامنة البرتغال مع غانا 16:00

24 نوفمبر السابعة البرازيل مع صربيا 19:00

25 نوفمبر الثانية ويلز مع إيران 10:00

25 نوفمبر الأولى قطر مع السنغال 13:00

25 نوفمبر الأولى هولندا مع الإكوادور 16:00

25 نوفمبر الثانية إنجلترا مع أمريكا 19:00

26 نوفمبر الرابعة تونس مع أستراليا 10:00

26 نوفمبر الثالثة بولندا مع السعودية 13:00

26 نوفمبر الرابعة فرنسا مع الدنمرك 16:00

26 نوفمبر الثالثة الأرجنتين مع المكسيك 19:00

27 نوفمبر الخامسة اليابان مع كوستاريكا 10:00

27 نوفمبر السادسة بلجيكا مع المغرب 13:00

27 نوفمبر السادسة كرواتيا مع كندا 16:00

27 نوفمبر الخامسة إسبانيا مع ألمانيا 19:00

28 نوفمبر السابعة الكاميرون مع صربيا 10:00

28 نوفمبر الثامنة كوريا جنوبية مع غانا 13:00

28 نوفمبر السابعة البرازيل مع سويسرا 16:00

28 نوفمبر الثامنة البرتغال مع أوروجواي 19:00

29 نوفمبر الأولى الإكوادور مع السنغال 15:00

29 نوفمبر الأولى هولندا مع قطر 15:00

29 نوفمبر الثانية إيران مع أمريكا 19:00

29 نوفمبر الثانية ويلز مع إنجلترا 19:00

30 نوفمبر الرابعة تونس مع فرنسا 15:00

30 نوفمبر الرابعة أستراليا مع الدنمرك 15:00

30 نوفمبر الثالثة السعودية مع المكسيك 19:00

30 نوفمبر الثالثة بولندا مع الأرجنتين 19:00

1 ديسمبر السادسة كندا مع المغرب 15:00

1 ديسمبر السادسة كرواتيا مع بلجيكا 15:00

1 ديسمبر الخامسة كوستاريكا مع ألمانيا 19:00

1 ديسمبر الخامسة اليابان مع إسبانيا 19:00

2 ديسمبر الثامنة كوريا جنوبية مع البرتغال 15:00

2 ديسمبر الثامنة غانا مع أوروجواي 15:00

2 ديسمبر السابعة الكاميرون مع البرازيل 19:00

2 ديسمبر السابعة صربيا مع سويسرا 19:00

* دور الستة عشر:

من 3- 6 ديسمبر كانون الأول

* دور الثمانية:

في 9 و10 ديسمبر كانون الأول

* قبل النهائي:

في 13 و14 ديسمبر كانون الأول

* المركز الثالث:

في 17 ديسمبر كانون الأول

* النهائي:

في 18 ديسمبر كانون الأول الساعة 1500 في استاد لوسيل.