مونديال قطر.. البرازيل تسجّل رقمًا قياسيًا في مبيعات تذاكر السفر

اشترى المشجّعون البرازيليون عمليًا جميع الباقات الرسمية المتاحة للسفر من أجل حضور مونديال 2022 في قطر حيث سيحاول منتخب “السيليساو” أحد الفرق المرشحة للقب، الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

ووفقا لمجموعة “Grupo guia”، المالكة لاثنتين من وكالات السفر الحاصلة على حقوق حصرية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبيع التذاكر في البرازيل وما يسمى بـ”باقات الضيافة”، بيعَ بالفعل أكثر من 90% منها، ومن المتوقع الآن طرح نسبة الـ10% المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال متحدث باسم المجموعة: “مونديال قطر 2022 جعلنا نسجّل رقمًا قياسيًا في المبيعات. سوف ننقل نحو 5 آلاف سائح برازيلي إلى قطر”.

ووفق المجموعة، في حين اشترى 2000 سائح برازيلي باقات ضيافة للسفر إلى كأس العالم 2018 في روسيا مقابل 19 مليون دولار، أكّد 4500 سائح بالفعل وجودهم في قطر ودفعوا 25 مليون دولار، ومن المتوقع أن تسجل إجمالي مبيعات الباقات مبلغًا قياسيا يقدر بـ33 مليون دولار.

والسائحون الـ5 آلاف هم الذين سيسافرون إلى قطر بتذاكر لحضور مباراة واحدة على الأقل للبرازيل ضمن باقة تشمل الإقامة، ولكنّ عدد البرازيليين الذين سيسافرون إلى قطر سيكون أكبر إذا أُدرج هؤلاء الذين سيبحثون عن إقامات بديلة.

ووفقا للفيفا، تعدّ البرازيل من بين الدول الـ10 الأكثر طلبًا على 2.45 مليون تذكرة لمباريات قطر 2022 بيعت حتى منتصف أغسطس/آب الماضي.

وبأسعار أرخص، حضر كأس العالم 2018 في روسيا نحو 34 ألف سائح برازيلي، وكانوا من بين أولئك الذين اشتروا أكبر عدد من تذاكر مباريات كأس العالم (72 ألفا).