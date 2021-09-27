الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميادة الحناوي تكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

27 - سبتمبر - 2021
ميادة الحناوي

ميادة الحناوي

A A A
طباعة المقال

نفت الفنانة السورية ميادة الحناوي على الأنباء المتداولة بشأن إصابتها بمرض ألزهايمر.

وقالت الحناوي، الأحد، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي شيء.

وطالبت الحناوي في التصريحات التي نقلها موقع اليوم السابع، من يردد تلك الشائعات بتحري الدقة وأن يخافوا الله.. لأن ذلك يزعجها ويشعرها بفوبيا”.

وأكدت الفنانة السورية أنها ستحيي الفترة المقبلة عدة حفلاات في المدن العربية وخاصة إمارة أبو ظبي.

كانت شائعات زعمت أمس، وفاة ميادة الحناوي وهو ما نفته نقابة الفنانين السوريين جملة وتفصيلا.

والفنانة ميادة الحناوي مواليد (8 أكتوبر 1959) في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا.

    المزيد من منوعات

    عنب من نوع Ruby Roman
    صدق أو لا تصدق.. بيع عنقود عنب بـ 12 ألف دولار
    ديانا حداد
    وسط تفاعل كبير.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام
    باريس سان جيرمان
    باريس سان جيرمان يكشف عن صفقته الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟