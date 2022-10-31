ميار الببلاوي تهاجم إلهام شاهين: ليه بتتكلمي في الدين؟

هاجمت الفنانة ميار الببلاوي، الفنانة إلهام شاهين، برسالة شديدة اللهجة وطالبتها بعدم الحديث عن رجال الدين بصورة سيئة.

قالت ميار الببلاوي، خلال لقاءها مع برنامج “قعدة ستات”، أن الفنانة إلهام شاهين اخطأت حين سخرت من الشيوخ وعلماء الدين بل وأخطأت في آيات قرآنية وأحاديث نبوية فهي تتحدث في الدين دون علم.

وأضافت ميار الببلاوي: “أقول لإلهام شاهين انتي استاذة اتكلمي في الفن في السياسة لكن ليه بتتكلمي في الدين؟ بتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوى، إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة، والدين لا يحتمل الآراء”.

وأشارت ميار الببلاوي، إلى أن نصيحتها لإلهام شاهين، ناتجة عن دراية كافية بأمور الدين مضيفة “أنا خريجة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وخدت ماجستير في الفقه المقارن، والدكتوراة بتاعتي في الخطاب الديني، يعني لما بتكلم في الدين أنا معايا إجازة في الفتوى، واللي قولته لإلهام شاهين اتكلمي في أي حاجة تانية غير الدين، لأني مش عايزة أسمع حديث بيتقال غلط، وإن فيه ناس بتغلط في علماء الدين، إياكم ورجال الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولما هي تغلط في العلماء المفروض إننا نسقف؟.