بالفيديو: ميا خليفة تتحدث عن سبب دخولها عالم الأفلام الإباحية وإرتداء الحجاب أثناء التصوير

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تحدّثت نجمة الأفلام الاباحيّة السابقة ميا خليفة ضمن برنامج “HARDtalk” على “BBC” عن سبب دخولها عالم الأفلام الاباحية ورأي أسرتها بها، كما كشفت ارتدائها الحجاب أثناء التصوير.

وأكدّت الممثلة اللبنانية الأصل البالغة من العمر 26 عاماً خلال المقابلة، أنها شعرت بثقة أكبر بنفسها عندما خسرت حوالي 23 كيلوغراماً من وزنها، وبعد قيامها بجراحة تكبير الثديين بدأت بجذب الرجال بطريقة جنونيّة.

أوضحت “السبب الذي جعلني أعتقد أنه لا بأس في المشاركة بالأفلام الإباحية هو أن لا أحد سيكتشف ذلك مطلقًا”، وأضافت: “أردت أن أفعل ذلك ليكون سري القذر الصغير، لكن الأمر ارتدّ عليّ”.

وقالت ميا خليفة، التي انتقلت من لبنان إلى الولايات المتحدة مع أسرتها في طفولتها للعيش في ميامي، إنّ رجلاً عرض عليها فرصة لعب دور البطولة في فيلم إباحي.

وعن مشهد الحجاب، استرجعت ميا خليفة في المقابلة ما قالته للمنتجين قبل التصوير “سوف تتسبّبون بقتلي”، لكنها وافقت على الأمر بسبب شعورها “بالخوف” و”التوتر”.

وكشفت ميا أن “الخوف أجبرها على التمثيل بالحجاب”، مشيرة إلى أنها قالت للمنتجين حرفيا: “يا رفاق أنتم ستتسببون في قتلي”.

ولفتت إلى أنها بعد ظهورها بالحجاب “تلقت تهديدات بعد ذلك بالقتل من تنظيم “الدولة”.

وأوضحت أنها غير قادرة على مسح أفلامها الإباحية بسبب ما حققته هذه الأفلام من مشاهدات كثيرة في المواقع لمالكيها ومنتجيها، مضيفة أنها “تشعر بالألم خصوصا عندما تخرج إلى العامة، وتشعر أن الناس لديهم القدرة على رؤيتها من دون ملابسها”.

وتحدثت خليفة عن عائلتها قائلة: “لقد تبرأوا مني عندما اكتشفوا ذلك. شعرت بالغربة تماما ليس فقط من قبل العالم، بل من قبل عائلتي والأشخاص المحيطين بي خصوصا بعدما تركت العمل، وبقيت وحيدة رغم ذلك. لكن الوقت يشفي جميع الجروح، والأمور تتحسن الآن”.