ميدفيديف بالدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

حافظ دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا على بدايته القوية في الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية وتغلب على الفرنسي آرثر ريندركنيك 6-2 و7-5 و6-3 في ملعب آرثر آش ليبلغ الدور الثالث في أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبعد استعداد غير متسق للبطولة المقامة على ملاعب فلاشينج ميدوز، اكتسب ميدفيديف زخما بعد فوزه بثلاث مجموعات متتالية على ستيفان كوزلوف في الدور الأول يوم الاثنين الماضي وواصل الأداء القوي أمام ريندركنيك.

وقال ميدفيديف للصحفيين بعد الفوز “بصفة عامة أنا سعيد بمستوى أدائي في المجموعة الثالثة.. في نهاية المباراة كان الوضع أفضل وأفضل.

“في الوقت نفسه أهم شيء هو الفوز. أحاول الحسم بأسرع ما يمكن رغم أن التوقيت متأخر فعلا. وأتطلع للدور المقبل”.

وأحبط الروسي ميدفيديف منافسه ريندركنيك بأداء لا تشوبه شائبة وانقض على إرسال اللاعب الفرنسي ليبقيه في الخط الخلفي للملعب مع إنقاذ جميع نقاط كسر إرساله الثلاث التي واجهها.

واستفاد ميدفيديف من العديد من الأخطاء السهلة التي ارتكبها ريندركنيك ليحسم المجموعة الافتتاحية بسهولة وعلى الرغم من أنه واجه مقاومة أكبر من المصنف 58 عالميا في المجموعة الثانية، فقد تمكن من كسر إرسال منافسه ومنع خوض شوط فاصل.

وفي المجموعة الثالثة واصل ميدفيديف تفوقه وكسر إرسال منافسه عندما فاز بالشوط الخامس قبل الحسم.

واستمرت المباراة بين اللاعبين ساعتين و11 دقيقة وانتهت مع انتصاف الليل في نيويورك.

وبدأت المباراة بعد انتهاء المواجهة التي فازت فيها سيرينا وليامز على الاستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين لواحدة.

وقال ميدفيديف عن التوقيت “ليس من السهل اللعب بداية من العاشرة مساء.

“لدي بعض الخبرة لذا كنت جاهزا. حاولت البحث عن طريقة لتقديم أفضل أداء. وهذا ما حدث بالتأكيد في المجموعة الأولى.

“أرثر كان بطيئا بعض الشيء وارتكب بعض الأخطاء المزدوجة وبعض الأخطاء السهلة. ونجحت أنا في الحفاظ على تقدمي”.

وسيلتقي ميدفيديف في الدور الثالث مع وو يبينج الذي أصبح أول رجل صيني يصل للدور الثالث في فلاشينج ميدوز بعد فوزه 6-7 و7-6 و4-6 و6-4 و6-4 على زميله المتأهل من التصفيات البرتغالي نونو بورجيس.