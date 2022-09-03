ميدفيديف حامل اللقب يواجه كيريوس بدور 16 في نيويورك

صعد الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب إلى الدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية بعد فوزه بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-4 و6-2 و6-2 على الصيني الصاعد من التصفيات وو إيبينج.

وسيلتقي ميدفيديف في الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس الذي فاز 6-4 و6-2 و6-3 على الأمريكي جيه.جيه وولف المشارك ببطاقة دعوة.

وسيتكون المواجهة المقبلة أول ظهور لكيريوس في دور 16 بالبطولة المقامة على ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك.

وتجاوز اللاعب الروسي عقبة الأمريكي ستيفان كوزلوف والفرنسي آرثر ريندركنيك في المباراتين السابقتين وفي مباراة الأمس ظهر بصورة رائعة إذ أطلق 12 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد ونجح في تنفيذ ست من 12 نقطة لكسر الإرسال ليفوز بسهولة على منافسه الصيني البالغ من العمر 22 عاما.

وحقق ميدفيديف الفوز أمام جمهور كبير في ملعب آرثر آش عقب هزيمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش ليصعد بذلك لدور 16 في البطولة للعام الرابع على التوالي.

وارتكب وو الذي أصبح أول صيني يصل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة طوال تاريخها الكثير من الأخطاء السهلة بينما نجح ميدفيديف في حسم الفوز في ساعة واحدة و55 دقيقة.

وبعد حسم المجموعة الأولى التي شهدت ندية واضحة كسر ميدفيديف إرسال منافسه الصيني مبكرا في المجموعة الثانية وتقدم 5-1 ثم حسم المجموعة بصورة رائعة ليحكم سيطرته على مجريات اللقاء.

وسارت الأوضاع في المجموعة الثالثة بصورة مشابهة إذ تعثر وو تحت وطأة الضغط المتواصل ليحقق ميدفيديف الفوز ويقترب خطوة من أن يصبح أول لاعب يحرز لقب البطولة مرتين متتاليتين منذ فوز السويسري روجر فيدرر باللقب خمس مرات متتالية ما بين 2004 و2008.

وإذا خسر ميدفيديف في مواجهة كيريوس في الدور المقبل فإنه سيفقد المركز الأول عالميا لصالح الإسباني المخضرم رافائيل نادل بعد البطولة.

وقال ميدفيديف الذي خسر ثلاث مرات خلال أربع مواجهات سابقة مع كيريوس “لعبنا مباريات كبيرة في مواجهة بعضنا البعض وكانت نتائجها جميعا متقاربة”.

“النتيجة 3-1 لصالحه لكني سأحاول أن أقدم أداء أفضل هذه المرة. وستكون مباراة كبيرة ستمتع الجمهور”.