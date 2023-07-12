ميدفيديف يتجاوز يوبانكس ويصعد لقبل نهائي ويمبلدون

أنهى دانييل ميدفيديف مغامرة الأمريكي كريستوفر يوبانكس الاستثنائية في مشاركته الأولى في بطولة ويمبلدون عندما نجا من عاصفة قوية في دور الثمانية ليفوز 6-4 و1-6 و4-6 و7-6 و6-1، الأربعاء.

وحصد ميدفيديف المجموعة الأولى لكنه ابتعد عن مستواه تماما في المجموعتين التاليتين حيث أطلق يوبانكس غير المصنف وابلا من الضربات الأولى التي أذهلت اللاعب الروسي وجعلت الجماهير في الملعب رقم واحد تهتف وتسانده.

وبدا ميدفيديف في حيرة من أمره وبدون أي أفكار في مرحلة ما، حيث استمر يوبانكس في إطلاق الضربة تلو الأخرى.

لكن بطل أمريكا المفتوحة السابق بدأ في إخماد فورة أداء منافسه في مجموعة رابعة متقاربة وحسمت بخبرته الشوط الفاصل ليدرك التعادل 2-2 في المجموعات.

وخلال محاولته لتكرار ما فعله الأسطورة الأمريكية جون مكنرو ببلوغ قبل النهائي في أول مشاركة له في ويمبلدون، بدا يوبانكس محبطا في المجموعة الحاسمة مع تلاشي حلمه.

ورغم نهاية مسيرته المذهلة، غادر الطالب السابق في جامعة جورجيا للتكنولوجيا والبالغ عمره 27 عاما الملعب بحفاوة بالغة، حيث أرسل إيماءة برسم قلب نحو المدرجات قبل أن يختفي.