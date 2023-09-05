ميدفيديف يحقق فوزا "مبكرا" ليبلغ دور الثمانية بأمريكا المفتوحة

بعد خوض مباراتين في وقت متأخر من الليل في فلاشينج ميدوز، حسم دانييل ميدفيديف المصنف الثالث أخيرا مباراة “مبكرا” أمس الاثنين بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينو 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 ليصعد لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة في خمس سنوات.

وجاءت مباريات ميدفيديف في وقت متأخر من الليل في أمريكا المفتوحة، حيث بدأت مباراتيه السابقتين في يوم وانتهت في وقت مبكر من اليوم التالي، ولكن بعد بداية بطيئة ارتقى بأدائه ليتغلب على منافسه الأسترالي دي مينو المصنف 13.

ودخل ميدفيديف، بطل 2021، المباراة وهو متقدم في المواجهات المباشرة 4-2 لكن اللاعب الأسترالي فاز بآخر مباراتين بما في ذلك انتصاره في دور الثمانية بمجموعات متتالية في بطولة كندا المفتوحة.

وبدا أن دي مينو في طريقه للفوز بمباراته الثالثة على التوالي بعد حسمه المجموعة الأولى على ملعب لويس أرمسترونج قبل أن يستعيد ميدفيديف مستواه المعروف.

وبدأ اللاعب الروسي أخيرا في التحكم في اللعب وكسر إرسال منافسه ليفوز بالمجموعة الثانية وكثف ضغطه في الثالثة ليعزز تقدمه قبل أن يحقق فوزا مريحا.