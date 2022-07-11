ميريام فارس تدعم المواهب الجديدة في عالم الأزياء

تسعى ملكة المسرح ميريام فارس دائمًا لدعم المواهب الجديدة في مختلف المجالات الفنية، من تصميم الأزياء والإخراج وتأليف الأغاني وغيرها.

وبعد تعاون ميريام فارس مع عدد كبير من المواهب الواعدة في أعمالها الخاصة، سطع نجم الكثير منهم وذاع صيتهم بشكل واسع كل في مجاله، نذكر من بينهم سمير سرياني وشريف ترحيني في مجال الإخراج ورامي قاضي في مجال تصميم الأزياء.

اليوم تجدد ميريام فارس دعمها للمواهب الشابة، اذ وقع اختيارها على مصمم أزياء جديد، وهو شاب لبناني يدعى جان بيار خوري، ظهرت معه في مقاطع مصوّرة نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، خلال ورشة عمل على تصاميم جديدة ستظهر بها في الفترة المقبلة.

وعلّقت ميريام على المقاطع والصور التي نشرتها قائلةً: “من ١٠ سنين بالضبط تبنّيت موهبة بعالم تصميم الأزياء اسمها “رامي قاضي”، آمنت بموهبته وبقدرته وأطلقته بعالم الشهرة وسلّطت عليه كل الأضواء… وبعد ١٠ سنين موهبة “رامي” وصلت للعالمية بفضل تركيزه وحبه لمهنته والحرفية اللي بيتمتع فيها، انا فخورة فيه وبكل موهبة عطيتها فرصة ولمعت بعالم الفن”.

وتابعت: “اليوم قرّرت اتبنّى موهبة جديدة بعالم الأزياء واطلقها بعالم الشهرة، شاب لبناني طموح بيتمتع بموهبة استثنائية اسمه جان بيار خوري، بوعدكم انه كمان هل الموهبة رح تبهر العالم بأعمالها”.

على صعيد آخر، تستمر ملكة المسرح ميريام فارس بحصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “هذا الحلو” كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، إذ حققت الأغنية أكثر من 73 مليون مشاهدة منذ صدورها قبل 3 أشهر على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتكتسح أغنية “هذا الحلو” مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الطاقة الإيجابية.