ميريام فارس ترد على فارس كرم: ما فيني ردّ على هيدا المستوى

ردّت الفنّانة ميريام فارس على زميلِها الفنّان فارس كرم بعد أن وصفها بأنّها “نفسيّة محمضة”، وذلك خلال تعليقِه على تصريحِها بشأن نشر صورته بحجم أصغر من صورتها في إعلان حفلتهما التي كانت مقرّرة في جدّة.

وقالت ميريام في تصريحاتٍ صحافية: “أنا سمعت اللّي حكاه، وما فيني ردّ على هيدا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وفوجئت بالحكي اللّي صار، والقصّة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب”.

وأضافت: “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظّمي الحفلة هل فارس يعرف أنّني اخترته ليكون معي في الحفلة من بين مجموعة الفنانين عرضوا عليّ، ولأنّه يعرف حزنتُ أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أردّ على هذا المستوى”.

وكانت ميريام قد علّقت في تصريحات سابقة لها: “فارس خيرة الشباب وانا بحبو كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس منقرّر. في شركة هيّ اللّي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هنّي بقرّروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا”.

وردّ فارس كرم على تصريحها بالقول: “ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة”.